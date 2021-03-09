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Священник из Петрозаводска представил икону для возрожденной часовни Фаддея (ФОТО)

Новости. Общество
14:55, 10 Марта 2021
фото: Константин Савандер / ВК
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Отец Константин Савандер разместил в соцсети фотографии иконы, которую предполагается поместить в помещение возрожденной часовни святого Фаддея Петрозаводского в центре столицы Карелии.

Константин Савандер опбуликовал снимки иконы у себя на странице в соцсети.

"Мастерская по изготовлению "мозаичных" фасадных настенных икон продолжает свою работу. Сейчас готовится икона для будущей часовни Св. Фаддея Петрозаводского", - написал он.

Напомним, православный священник Константин Савандер - один из инициаторов строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске.

В конце июня 2017 года на площади, где предполагается воссоздать православную часовню, начались раскопки. Позже они были приостановлены. Работы предполагалось продолжить после празднования столетия Карелии, а затем организаторы рассчитывали приступить к строительству.

Ранее сообщалось, что Константин Савандер представил вариант возрождения часовни Фаддея и строительства подземной церкви на площади Кирова в столице Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2021-03-10 15:43:24
Если на месте раскопа никогда не было часовни и раскопки это подтвердили, то что значит «воссоздать»? Как на Первомайском, напротив Калевалы, самострой соорудить?
Саныч
2021-03-10 15:22:58
Залить бетоном яму.
врунофф
2021-03-10 15:20:12
Этот сам не уймется. Пора яму закапывать принудительно. Артурчик выпустил шайтана из кувшина.
Гость
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