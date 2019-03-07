Священник: "Не назвал никого ни демоном, ни нечистой силой, ни бесом, ни сатаной, ни Люцифером"

Осужденный священник Иван Петунов в горсуде Петрозаводска допустил, что его могли оговорить.

Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка, поэтому его необходимо перевести из колонии-поселения в колонию общего режима.

"Это подтверждается тем, что осужденный характеризуется крайне отрицательно. Он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, имеет девять действующих дисциплинарных взысканий, в пяти случаях он водворялся в штрафной изолятор. 14 января 2019 года Петунов был признан злостным нарушителем, в связи с этим администрация ходатайствует о его переводе в колонию общего режима", - сказала представитель колонии-поселения.

В ноябре 2018 года Петунов попал на 5 суток в штрафной изолятор за то, что во время беседы с представителем администрации колонии вел себя вызывающе, проявлял неуважение, повышал голос, переходил на "ты" и употреблял жаргонные выражения.

"Во время беседы называл представителя администрации нечистой силой. Там по-другому написано... Было такое?" – спросил судья.

"Не назвал никого ни демоном, ни нечистой силой, ни бесом, ни сатаной, ни Люцифером, ни другими нечистыми силами", - ответил Петунов.

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