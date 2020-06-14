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Священник в Петрозаводске просит помочь полить цветы у храма (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:48, 14 Июня 2020
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Священник Константин Савандер просит помощи в поливке цветов и саженцев в теплице, что находится у храма на Ключевой.

"Нужна помощь в поливе цветов и того, что посажено в теплице", - написал Савандер.

Желающим оказать помощь в поливке священник дал краткую инструкцию: "у колодца есть бутыли с водой (нагретой) - берешь бутыль, поливаешь, потом наполняешь бутыль водой из колодца (красная кнопка) и оставляешь для других желающих помочь".

Напомним, Константин Савандер – это священник, который пытается восстановить часовню Фаддея на площади Кирова (котлован уже выкопан), а также мастерит маски-экраны от коронавируса, стулья и скамейки для получения средств на строительство храма на Ключевой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-06-14 18:02:48
Самому то уже влом теплицу поливать ?? Обленились нынче батюшки , да и бабло рубить надо , некогда им ))) :)
кир
2020-06-14 17:48:16
Хорошо устроились в жизни. "Не помню. Театр я тоже снес?"
nae
2020-06-14 17:16:34
А чего прихожане? Уже не справляются своими силами? Или их столько, что приходится за помощью обращаться?
новый
2020-06-14 16:01:27
Когда яму на площади зароешь, человек божий ? Вечно всё расковыряют, за собой не уберут, а потом теплицу ему поливай.
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