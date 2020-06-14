Священник в Петрозаводске просит помочь полить цветы у храма (ВИДЕО)

Священник Константин Савандер просит помощи в поливке цветов и саженцев в теплице, что находится у храма на Ключевой.

"Нужна помощь в поливе цветов и того, что посажено в теплице", - написал Савандер.

Желающим оказать помощь в поливке священник дал краткую инструкцию: "у колодца есть бутыли с водой (нагретой) - берешь бутыль, поливаешь, потом наполняешь бутыль водой из колодца (красная кнопка) и оставляешь для других желающих помочь".

Напомним, Константин Савандер – это священник, который пытается восстановить часовню Фаддея на площади Кирова (котлован уже выкопан), а также мастерит маски-экраны от коронавируса, стулья и скамейки для получения средств на строительство храма на Ключевой.