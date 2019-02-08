Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима

Руководство колонии-поселения в Петрозаводске, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК №9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО. Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко "Священник Петунов не вылезает из ШИЗО".