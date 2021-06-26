«Свободу!» кричал?», - суд допросил свидетелей по делу участника митинга в Петрозаводске

Суд в Петрозаводске приговорил к штрафу писателя Сергея Филенко за участие в несанкционированной акции весной этого года.

В суде были допрошены полицейские, участвовавшие в задержании Филенко.

«А вот непосредственно Филенко-то „Свободу!“ кричал?», — задала судья вопрос одному из свидетелей.

Оказалось, что он не готов твердо подтвердить такие сведения, поскольку полицейские оказались в эпицентре народного шума.

«Ну там толпа народу была. Затрудняюсь ответить», — сообщил свидетель.

Подробнее об этом процессе читайте в репортаже корреспондента «Столицы на Онего» из зала суда.