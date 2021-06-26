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«Свободу!» кричал?», - суд допросил свидетелей по делу участника митинга в Петрозаводске

Новости. Общество
16:31, 27 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Суд в Петрозаводске приговорил к штрафу писателя Сергея Филенко за участие в несанкционированной акции весной этого года.

В суде были допрошены полицейские, участвовавшие в задержании Филенко.

«А вот непосредственно Филенко-то „Свободу!“ кричал?», — задала судья вопрос одному из свидетелей.

Оказалось, что он не готов твердо подтвердить такие сведения, поскольку полицейские оказались в эпицентре народного шума.

«Ну там толпа народу была. Затрудняюсь ответить», — сообщил свидетель.

Подробнее об этом процессе читайте в репортаже корреспондента «Столицы на Онего» из зала суда.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-06-27 17:16:48
Этот с плакатиком на памятнике уже две недели висит. Наверное уже сам забыл зачем :)
Off
2021-06-27 16:58:56
Перевернутая страна Пу.. Где за слово "свобода " и стихи сажают и штрафуют.
кир
2021-06-27 16:45:31
Ещё должны быть обязательные работы, - сказал кот-практик.
Гость
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