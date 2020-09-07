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Свыше 180 тысяч россиян на сегодняшний день болеют COVID-19

Новости. Общество
10:35, 08 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 8 сентября составило 1035789 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5099 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 850049 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6772 пациента.

На данный момент число до сих пор болеющих COVID-19 россиян составляет 185740 тысяч человек.

Летальных случаев за все время: 17993, за последние сутки подтверждено 122 летальных исхода от коронавируса.

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