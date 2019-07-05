Сын оставил жительницу Карелии без денег

Ребенок потерял банковскую карту - ей воспользовался находчивый олончанин, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Олонца передала свою банковскую карту сыну, чтоб тот совершил покупки. Ребенок потерял карту, а прохожий нашел и воспользовался.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Тот пояснил, что нашел карту на одной из городских улиц. Мужчина сначала купил бензин на АЗС, затем приобрел продукты в сетевом магазине, а потом вновь решил заполнить бак автомобиля за чужой счет. Ущерб превысил 2,7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.