Сына федерального судьи начали судить в Карелии за избиение сотрудника Росгвардии

В суде Сортавалы начался процесс по уголовному делу сына федерального судьи Карелии.

Судья сортавальского суда Андрей Михеев приступил к рассмотрению уголовного дела 25-летнего Дмитрия Каменева – сына до недавних пор федерального судьи лахденпохского суда Анатолия Каменева.

Напомним, что Дмитрий Каменев и его приятель в ночь на 1 июля этого года пьяными избили сотрудника Росгвардии. Потерпевшему были нанесены сильные удары в лицо, голову и живот. После произошедшего Дмитрий Каменев скрылся и дома больше не появлялся, его задержали спустя четыре дня, когда он, находясь за рулем автомобиля своего отца, тогда работавшего федеральным судьей в лахденпохском суде, отъезжал от здания суда.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Каменев уже привлекался к уголовной ответственности. В 2015 году он был судим за побои, а тремя годами позже – за избиение полицейского, местного участкового. За последнее преступление Каменев-младший получил 2 года условно, с аналогичным испытательным сроком. Поскольку на момент нового избиения стража правопорядка этот срок для него еще не закончился, сортавальский суд отправил Дмитрия Каменева под арест вначале на два месяца, а затем продлил его еще на шесть месяцев.

По имеющейся у нашего издания информации, в судебном заседании Дмитрий Каменев свою вину не признал. Сейчас он содержится в сегежском СИЗО. Что касается его отца, то напомним, что после произошедшего с его сыном председатель Верховного суда Карелии Анатолий Наквас издал приказ об отстранении Анатолия Каменева от исполнения обязанностей судьи. Сейчас Каменев-старший является судьей в отставке.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Дмитрия Каменева было возбуждено Следкомом Карелии по статье 318 ч.2 УК Росси: применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (статью переквалифицировали – ч.1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти). Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.