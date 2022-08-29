«Сыночек, ты будешь ходить, обещаю…»

С такой фразы начинается пост многодетной мамы из поселка Карелии, которая рассказала нам, как борется за счастье своего младшего сына.

Счастье маленького Ромки из Карелии стоит 5 миллионов рублей — такая сумма нужна на операцию, чтобы ребенок мог ходить самостоятельно.

Что такое 5 миллионов рублей? Для кого-то новый автомобиль, для кого-то квартира, а для 5-летнего мальчугана из поселка Эссойла Пряжинского района — Ромы Кузнецова это единственный шанс встать на ноги и начать ходить самостоятельно.

«Столица на Онего» побывала в гостях у Ромки и узнала, как многодетная семья борется за счастье младшего сына, за его мечту сыграть с братом в футбол ногами.

В обычной квартире панельного дома в поселке Эссойла нас встретил Рома с мамой, сестренкой и бабушкой. Красивая молодая женщина Яна сидела в комнате на диване, а рядом крутился Ромка в специальных ортопедических сапожках — ни минуты покоя: он слезал с дивана, ходил вдоль него, пересаживался на стул и снова залезал обратно. А через какое-то время и вовсе заявил, что будет играть в баскетбол.

Пока мы играли, работал диктофон и записывал историю, которую рассказывала Яна.

Рома родился в марте 2017 года в Петрозаводске, во втором роддоме, который был на улице Толстого. Выписались мы как нормальные здоровые дети. Но я прямо с самого рождения чувствовала, что что-то не так, какой-то он медлительный, и в принципе, неоднозначный ребенок. Не стоял сам, но в кроватке стоял. Не ползал. Не садился сам, но посадишь — сидит. Может быть, поэтому врач, у которой мы наблюдались, ничего не говорила. Никаких диагнозов не ставила. Муж тоже успокаивал, мол, руками-ногами двигает, все нормально.

Когда Роме было год и шесть, мы поехали в Крым отдыхать. Я нашла реабилитационный центр и решила с ним съездить туда и показать врачам. Обычно в этих заведениях видят больных детей. Мы пришли на консультацию, врач его посмотрела и сказала, что я таких диагнозов ставить не могу, это должен сделать ваш доктор, но, скорее всего, у вашего сына детский церебральный паралич.

Мы вернулись в Карелию. Я пошла к нашему врачу и сказала, что нам поставили такой диагноз. А она говорит: «А ну-ка, пройдитесь». Мы прошли. Она посмотрела и сказала: «Ну что, идите оформляйте инвалидность». На меня как будто ведро ледяной воды вылили. Она взяла карточку, что-то там написала, закрыла и отдала мне.

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