890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Пропавшая в Карелии девушка нашлась
13.09.2022 16:57
Планируется увеличение ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей в Карелии
13.09.2022 14:53

«Сыночек, ты будешь ходить, обещаю…»

Новости. Общество
14:18, 14 Сентября 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

С такой фразы начинается пост многодетной мамы из поселка Карелии, которая рассказала нам, как борется за счастье своего младшего сына.

Счастье маленького Ромки из Карелии стоит 5 миллионов рублей — такая сумма нужна на операцию, чтобы ребенок мог ходить самостоятельно.

Что такое 5 миллионов рублей? Для кого-то новый автомобиль, для кого-то квартира, а для 5-летнего мальчугана из поселка Эссойла Пряжинского района — Ромы Кузнецова это единственный шанс встать на ноги и начать ходить самостоятельно.

«Столица на Онего» побывала в гостях у Ромки и узнала, как многодетная семья борется за счастье младшего сына, за его мечту сыграть с братом в футбол ногами.

В обычной квартире панельного дома в поселке Эссойла нас встретил Рома с мамой, сестренкой и бабушкой. Красивая молодая женщина Яна сидела в комнате на диване, а рядом крутился Ромка в специальных ортопедических сапожках — ни минуты покоя: он слезал с дивана, ходил вдоль него, пересаживался на стул и снова залезал обратно. А через какое-то время и вовсе заявил, что будет играть в баскетбол.

Пока мы играли, работал диктофон и записывал историю, которую рассказывала Яна.

Рома родился в марте 2017 года в Петрозаводске, во втором роддоме, который был на улице Толстого. Выписались мы как нормальные здоровые дети. Но я прямо с самого рождения чувствовала, что что-то не так, какой-то он медлительный, и в принципе, неоднозначный ребенок. Не стоял сам, но в кроватке стоял. Не ползал. Не садился сам, но посадишь — сидит. Может быть, поэтому врач, у которой мы наблюдались, ничего не говорила. Никаких диагнозов не ставила. Муж тоже успокаивал, мол, руками-ногами двигает, все нормально.

Когда Роме было год и шесть, мы поехали в Крым отдыхать. Я нашла реабилитационный центр и решила с ним съездить туда и показать врачам. Обычно в этих заведениях видят больных детей. Мы пришли на консультацию, врач его посмотрела и сказала, что я таких диагнозов ставить не могу, это должен сделать ваш доктор, но, скорее всего, у вашего сына детский церебральный паралич. 

Мы вернулись в Карелию. Я пошла к нашему врачу и сказала, что нам поставили такой диагноз. А она говорит: «А ну-ка, пройдитесь». Мы прошли. Она посмотрела и сказала: «Ну что, идите оформляйте инвалидность». На меня как будто ведро ледяной воды вылили. Она взяла карточку, что-то там написала, закрыла и отдала мне.

Продолжение истории читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2022, 14:53
Планируется увеличение ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей в Карелии
10.09.2022, 15:57
В Финляндии прокомментировали предложение полностью заморозить туристические визы для россиян
13.09.2022, 16:00
Красивые и успешные женщины в красном вышли на площадь Петрозаводска
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
12.09.2022, 06:40
Синоптики рассказали, когда осенние дожди сменят «бабье лето» в Карелии
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Пять миллионов рублей за счастье ходить
Счастье маленького Ромки из Карелии стоит 5 миллионов рублей — такая сумма нужна на операцию, чтобы ребенок мог ходить самостоятельно.
Ни драйва, ни интриги
13.09.2022 16:06
Выборы-2022: как голосовали жители Карелии
12.09.2022 17:57
Горе чужим не бывает
09.09.2022 13:18
Ставка — на стабильный рост
09.09.2022 10:58
 Как изменится Петрозаводск в ближайшие 3 года
08.09.2022 15:30
«Кремниевую долину» собираются создать в Карелии
07.09.2022 14:08
Вся аналитика

Чтиво

12.09.2022 14:56
Уроки выживания
«Все начиналось с 30 курочек»
Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.