«Такого никогда не было»: праздник для медиков Карелии прошел без бодрых отчетов для простых людей

Ветераны-медики Карелии поделились своими впечатлениями о вечере, посвященном Дню медицинского работника.

В «Столицу на Онего» обратились участники торжественного вечера, посвященного Дню медицинского работника. Мероприятие прошло в минувшую пятницу, 17 июня, в Музыкальном театре. Ветераны-медики считают, что праздник «прошел идеально».

«Начало было заложено видеоклипом про работу простых работников здравоохранения. Видеоряд создал настрой зала. Очень душевно была отражена работа медицинских работников, без бравурных и бодрых отчетов о достигнутых результатах. Были даже затронуты скорбные моменты о медицинских работниках Карелии, которых уже нет с нами», - поделились читатели «Столицы на Онего».

Ветеранов поразило, что были не забыты и приглашены все ныне здравствующие экс-министры здравоохранения Карелии. Кроме того, среди награжденных было очень много представителей районного здравоохранения и простых людей, которые ранее не были отмечены высокими наградами.

«Ветеран системы Людмила Ивановна Зарипова даже подчеркнула, что такого раньше не было никогда», - рассказали участники вечера.

Отметили медики и концертная часть. По их мнению, ансамбль «Кантеле» выступил безупречно. «Зал каждое выступление отмечал бурными аплодисментами и криками «Браво», - поделили ветераны.

Напомним, накануне Дня медика около сорока специалистов были удостоены республиканских наград.