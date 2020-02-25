Таксист шесть часов катал петрозаводчанку по городу, а после обокрал

В полицию с заявлением о краже обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.
После посещения увеселительного заведения две петрозаводчанки вызвали такси. 40-летний водитель довез одну пассажирку до дому, а вторая попросила таксиста покатать ее по городу – вояж длился шесть часов.
25-летней женщине захотелось продолжить общение, и она пригласила таксиста к себе домой. Беседа продолжилась в сопровождении алкоголя. Вскоре хозяйка квартиры уснула.
Наутро горожанка обнаружила пропажу семи тысяч рублей.
Таксист рассказал полицейским, что обыскал вещи уснувшей спутницы и похитил деньги. Мужчина мотивировал свой поступок большими тратами на бензин.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее таксист взял с пьяного пассажира 16 тысяч рублей за проезд по Петрозаводску.
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