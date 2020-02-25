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Таксист шесть часов катал петрозаводчанку по городу, а после обокрал

Новости. Криминал
11:48, 26 Февраля 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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В полицию с заявлением о краже обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

После посещения увеселительного заведения две петрозаводчанки вызвали такси. 40-летний водитель довез одну пассажирку до дому, а вторая попросила таксиста покатать ее по городу – вояж длился шесть часов.

25-летней женщине захотелось продолжить общение, и она пригласила таксиста к себе домой. Беседа продолжилась в сопровождении алкоголя. Вскоре хозяйка квартиры уснула. 

Наутро горожанка обнаружила пропажу семи тысяч рублей. 

Таксист рассказал полицейским, что обыскал вещи уснувшей спутницы и похитил деньги. Мужчина мотивировал свой поступок большими тратами на бензин.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее таксист взял с пьяного пассажира 16 тысяч рублей за проезд по Петрозаводску.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-26 12:51:20
С пониженной социальной ответственностью.((
zanoza
2020-02-26 12:20:14
Зачем в полицию обратилась? Сама же захотела продолжения банкета.
Гость
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