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Таксист в Карелии пострадал от пассажирки

Новости. Криминал
12:08, 30 Июня 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Пассажирка такси в Костомукше оставила водителя без телефона, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник, 29 июня, вечером в дежурную часть полиции обратился 60-летний гражданин и сообщил, что у него пропал мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, заявитель работает в такси. Закончив смену, он передал машину другому водителю и отправился домой, но вспомнил, что оставил в салоне свой мобильник. Напарник согласился привезти средство связи, но по пути решил взять еще один заказ. Прибыв на место, он обнаружил, что телефон исчез. Мужчины обратились с вопросом к клиентке, которая садилась в машину последней. Та ответила, что ничего не брала.

Только после того, как к поиску подключились полицейские, 39-летняя подозреваемая дала признательные показания и вернула похищенный телефон. Она успела избавиться от сим-карты и удалить всю лишнюю информацию, чтобы в дальнейшем пользоваться чужим гаджетом.

Теперь за содеянное гражданке придется ответить перед законом.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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