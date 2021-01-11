Таксист в Петрозаводске получил штраф за непристегнутого ребенка

Водителя такси оштрафовали за то, что он не пристегнул ребенка ремнем безопасности, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Профилактическое мероприятие "Право на безопасность" прошло у торгового центра "Макси". Автоинспекторы проконтролировали правила перевозки детей в автомобилях.

В ходе мероприятия пресечено 1 нарушение: водитель автомобиля такси перевозил ребенка на заднем сиденье автомобиля, не пристегнутым ремнем безопасности.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении.