Таксист в Петрозаводске присвоил забытую пассажиром барсетку с деньгами - теперь его ждет наказание

В Петрозаводске таксист стал фигурантом уголовного дела, присвоив чужую сумку с деньгами и документами, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 66-летний житель Прионежья. Мужчина приехал в Петрозаводск, добрался на такси до гостиницы, в фойе которой заметил, что где-то в дороге оставил барсетку. В сумке находились документы и 10 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что заявитель оставил сумочку при выходе из машины, а через некоторое время установили подозреваемого. 47-летний водитель такси в полиции пояснил, что, закончив заказ, увидел, что пассажир оставил сумку с документами и деньгами в салоне. Однако не стал возвращать имущество и уехал. Деньги и документы будут возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело.