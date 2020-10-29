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Таксист в Петрозаводске присвоил забытую пассажиром барсетку с деньгами - теперь его ждет наказание

Новости. Криминал
11:11, 30 Октября 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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В Петрозаводске таксист стал фигурантом уголовного дела, присвоив чужую сумку с деньгами и документами, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 66-летний житель Прионежья. Мужчина приехал в Петрозаводск, добрался на такси до гостиницы, в фойе которой заметил, что где-то в дороге оставил барсетку. В сумке находились документы и 10 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что заявитель оставил сумочку при выходе из машины, а через некоторое время установили подозреваемого. 47-летний водитель такси в полиции пояснил, что, закончив заказ, увидел, что пассажир оставил сумку с документами и деньгами в салоне. Однако не стал возвращать имущество и уехал. Деньги и документы будут возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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бюджет
2020-10-30 11:37:54
Значит таким образом таксеров можно наказывать? Оставил, запомнил, сообщил!
кир
2020-10-30 11:25:31
Наш человек.
Гость
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