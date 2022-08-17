Таксист в Петрозаводске рассказал, как стал жертвой мошенников

За минувшие сутки пятеро жителей Петрозаводска стали жертвами мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 46-летнего гражданина: у него путем обмана было похищено 66 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что работает в такси. Днем он получил заявку на поездку – требовалось забрать заказ в одном из ресторанов и доставить в аэропорт. Тут же на телефон поступило текстовое смс-сообщение якобы о зачислении денежного перевода в размере 66 тысяч рублей. Водитель направился по адресу, однако до ресторана доехать не успел. Заказчик все отменил и попросил вернуть поступившие на счет деньги. Мужчина перевел их через банкомат на номера телефонов, которые ему продиктовали, а затем обнаружил, что расстался с собственными накоплениями.

Под видом сотрудников банка аферисты связались с 40-летним жителем столицы Карелии. Мужчина узнал, что его сбережения находятся в опасности, кроме того, на его имя кто-то взял кредит. Под руководством «специалистов» он отправился в банк и оформил заём на 70 тысяч рублей. Далее уже в другом финансовом учреждении получил кредитную карту, а затем перевел деньги в размере 150 тысяч рублей на неизвестный номер телефона.

Еще трое жителей Петрозаводска лишились сбережений, совершая сделки через интернет. Так, 36-летний мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобильной палатки и перевел продавцу в счет предоплаты 30 тысяч рублей. На этом все закончилось – товар он не получил. Аналогичным образом был обманут и 57-летний горожанин, который заплатил 12 130 рублей за автомобильный бокс. А 42-летняя горожанка сообщила в полицию, что перевела незнакомцам более 53 тысяч рублей за инструменты, которые её муж пытался заказать через группу в социальной сети.

В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция Карелии призывает граждан не попадаться на уловки мошенников.