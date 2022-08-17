890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Двое мужчин устроили драку на дороге в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 06:40
СМИ: Опаздывавший на рейс депутат из Карелии сообщил о бомбе на борту самолета
22.08.2022 19:16
Глава Петрозаводска рассказал, где будут учиться младшеклассники вставшей на ремонт школы №3
22.08.2022 16:26

Таксист в Петрозаводске рассказал, как стал жертвой мошенников

Новости. Общество
14:24, 23 Августа 2022
фото: © seligerlife.ru

Новости партнеров

За минувшие сутки пятеро жителей Петрозаводска стали жертвами мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 46-летнего гражданина: у него путем обмана было похищено 66 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что работает в такси. Днем он получил заявку на поездку – требовалось забрать заказ в одном из ресторанов и доставить в аэропорт. Тут же на телефон поступило текстовое смс-сообщение якобы о зачислении денежного перевода в размере 66 тысяч рублей. Водитель направился по адресу, однако до ресторана доехать не успел. Заказчик все отменил и попросил вернуть поступившие на счет деньги. Мужчина перевел их через банкомат на номера телефонов, которые ему продиктовали, а затем обнаружил, что расстался с собственными накоплениями.

Под видом сотрудников банка аферисты связались с 40-летним жителем столицы Карелии. Мужчина узнал, что его сбережения находятся в опасности, кроме того, на его имя кто-то взял кредит. Под руководством «специалистов» он отправился в банк и оформил заём на 70 тысяч рублей. Далее уже в другом финансовом учреждении получил кредитную карту, а затем перевел деньги в размере 150 тысяч рублей на неизвестный номер телефона.

Еще трое жителей Петрозаводска лишились сбережений, совершая сделки через интернет. Так, 36-летний мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобильной палатки и перевел продавцу в счет предоплаты 30 тысяч рублей. На этом все закончилось – товар он не получил. Аналогичным образом был обманут и 57-летний горожанин, который заплатил 12 130 рублей за автомобильный бокс. А 42-летняя горожанка сообщила в полицию, что перевела незнакомцам более 53 тысяч рублей за инструменты, которые её муж пытался заказать через группу в социальной сети.

В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция Карелии призывает граждан не попадаться на уловки мошенников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.