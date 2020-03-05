Талантливых школьников из Карелии приглашают в "Артек"

Детские центры "Артек", "Смена" и "Океан" проводят конкурсный отбор в профильные смены, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Для участия приглашаются дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно, обучающиеся по программам 5-11 классов.



Министерство образования Карелии информирует о проведении конкурсного отбора детей для участия в профильных сменах:

- №6 "С юбилеем, Артек" (с 28/29 мая по 17/18 июня);

- №7 "ВДЦ "Смена" (с 29 мая по 18 июня);

- №5 "Океанский Олимп" (с 28 мая по 17 июня);

- №5 "Школа игропрактиков", "Океан" (с 29 мая по 18 июня).

Информация для детей и родителей (законных представителей) представлена на официальном сайте "Артека" и "Океана".

Для участия в конкурсном отборе претендентов в профильную смену №7 ФГБОУ ДО "ВДЦ "Смена" необходимо предоставить заявление, согласие на обработку персональных данных, портфолио претендента, оформленного формате электронных образов документов (сканов документов), свидетельствующих об уровне достижения претендента в Центр диагностики и консультирования на Студенческом пер., 7, каб. 3, тел.: 8 (8142) 762961, е-mail: oodo.cdk@mail.ru.

Ранее сообщалось, что более 70 школьников из Карелии отправятся в "Артек".