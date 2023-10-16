Танцевальный дуэт из Петрозаводска вошел в пятерку сильнейших в России

В Московской области проходит Открытый чемпионат России по танцевальному спорту.

В эти дни в Московской области проходит Открытый чемпионат России по танцевальному спорту, сообщили в паблике «Спорт — норма жизн Карелия».



Так, в возрастной категории 14-15 лет в европейской программе Алексей Майоров и Вера Маркова заняли 5 место из 357 сильнейших российских пар.



Нашу республику на этих соревнованиях представляют и другие танцевальные пары, которые тоже достойно выступают, отметили в соцсети.



Спортсменов поздравили в соцсети и пожелали успехов.