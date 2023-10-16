Танцевальный дуэт из Петрозаводска вошел в пятерку сильнейших в России

В Московской области проходит Открытый чемпионат России по танцевальному спорту.
В эти дни в Московской области проходит Открытый чемпионат России по танцевальному спорту, сообщили в паблике «Спорт — норма жизн Карелия».
Так, в возрастной категории 14-15 лет в европейской программе Алексей Майоров и Вера Маркова заняли 5 место из 357 сильнейших российских пар.
Нашу республику на этих соревнованиях представляют и другие танцевальные пары, которые тоже достойно выступают, отметили в соцсети.
Спортсменов поздравили в соцсети и пожелали успехов.
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