Тариф на вывоз твердых отходов в Петрозаводске может вырасти в три раза

Этого опасаются общественники, считающие, что региональный оператор не справляется со своей работой.

Члены общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Петрозаводска направили в Петросовет и городскую администрацию обращение с просьбой навести порядок в сфере вывоза мусора.

Общественники обеспокоены ситуацией с вывозом мусора и содержанием контейнерных площадок в Петрозаводске. По их мнению, положение дел серьезно ухудшилось после того, как в республике начал действовать региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов – ООО "Автоспецтранс".

В подтверждение своих слов члены совета упоминают несколько тысяч обращений, в которых жители республики и Петрозаводска жаловались на плохой вывоз отходов. Обращения поступали на горячие линии дежурного по городу, в правительство республики, а также появлялись в социальных сетях. Недовольна работой оператора и природоохранная прокуратура, вынесшая ООО "Автоспецтранс" предупреждение.

- Компании-перевозчики мусора, традиционно работающие в Петрозаводске, выигравшие конкурсы, объявленные региональным оператором на вывоз ТКО, хорошо понимают, что расчетные объемы мусора для вывоза в конкурсной документации занижены в 1,5 раза. По данным ПМУП "Автоспецтранс" на 11.07.2018, среднемесячный расчетный объем вывозки мусора с территорий, определенных в соответствии с конкурсной документацией, составил 22 627 кубометров в месяц. Фактически вывезенный объем в мае 2018 года составил 35336 кубометров, а в июне 2018 года - 34548 кубометров. При этом региональный оператор не подписывает и не возвращает акты приемки выполненных работ. Соответственно, на 11.07.2018 на счета ПМУП "Автоспецтранс" денег за эти выполненные работы от регионального оператора не поступало, - говорится в обращении.

Кроме того, общественники обращают внимание на то, что ООО "Автоспецтранс" планирует вывозить мусор из Петрозаводска не в Орзегу, как это происходит сейчас, а на городскую свалку в районе поселка Березовка под Кондопогой. Расстояние, которое должны будут ежедневно преодолевать мусоровозы, в таком случае увеличится с 18 километров до 60. Это, по оценке членов совета, приведет к росту тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов для петрозаводчан в три раза.

В качестве альтернативы общественники предлагают строительство мусороперерабатывающей площадки в Орзеге. Для этого властям Петрозаводска следует помочь муниципальному предприятию "Автоспецтранс" (название совпадает с наименованием регионального оператора) в поисках инвестиционного партнера.

- Жители города – реальные потребители услуг по обороту ТКО - не могут молча наблюдать, как в угоду непонятно чьим амбициям и в чьих интересах необоснованно задираются тарифы, не выполняются элементарные обязанности по уборке городских точек сбора мусора. В начале "мусорной реформы" должностные лица много говорили об уборке стихийных свалок, необходимости приведения точек сбора мусора в нормативный вид. По истечении трех месяцев приходится констатировать, что не только ничего не сделано, но что ситуация с оборотом ТКО стала хуже и все время обостряется, - резюмируют в своем обращении общественники.

Члены совета предлагают депутатам рассмотреть проблему на ближайшей сессии и выступить с инициативой о наведении порядка в сфере вывоза мусора с привлечением надзорных органов.