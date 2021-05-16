Татуированный рецидивист в Петрозаводске не устоял перед флаконом туалетной воды

Ранее судимого жителя карельской столицы, укравшего парфюм в магазине, выдала приметная татуировка, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина парфюмерии и косметики. В ходе просмотра записи видеонаблюдения они выявили кражу товара стоимостью более 8 тысяч рублей: с витрины пропал флакон туалетной воды.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 39-летний горожанин. Ранее он уже был судим за имущественные преступления и имел приметную татуировку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Он дал признательные показания и рассказал, что похищенный товар продал, а деньги потратил.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.