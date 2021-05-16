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Татуированный рецидивист в Петрозаводске не устоял перед флаконом туалетной воды

Новости. Криминал
13:45, 17 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Ранее судимого жителя карельской столицы, укравшего парфюм в магазине, выдала приметная татуировка, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина парфюмерии и косметики. В ходе просмотра записи видеонаблюдения они выявили кражу товара стоимостью более 8 тысяч рублей: с витрины пропал флакон туалетной воды.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 39-летний горожанин. Ранее он уже был судим за имущественные преступления и имел приметную татуировку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Он дал признательные показания и рассказал, что похищенный товар продал, а деньги потратил.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-17 14:08:52
урки должны быть чипированы.
кир
2021-05-17 13:54:58
Ранее сидевшие, а их бывших не бывает, должны жить отдельно и строить город солнца для себя любимых. Нужна только политическая воля.
Гость
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