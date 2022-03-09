Театр драмы Карелии «ТМ» привез из Ярославля награду фестиваля РозовФест

Актеры Театра драмы Карелия «Творческая мастерская» стали лауреатами фестиваля РозовФест, который проходил в Ярославле.

Спектакль «1/101» карельского театра завоевал награду в номинации «Лучший актерский ансамбль», сообщили в Минкультуры республики.

В фестивале приняли участие 10 театров из Челябинска, Москвы, Барнаула, Мензелинска, Нягани, Петрозаводска, Иваново, Ярославля.

Решение о победителях принимали члены жюри в лице театроведа, театрального критика Владимира Кантора, театрального критика и эксперта премии «Золотая Маска» Ксении Аитовой, театрального критика и драматурга Ляли Петуховой, доцента кафедры общих гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ Вячеслава Летина.

Театр драмы Карелии впервые принял участие в этом фестивале. Розовфест – это фестивальная, лабораторная и образовательная площадка, которая в течение четырех лет объединяет под именем крупнейшего советского драматурга Виктора Розова более трехсот участников со всей страны от Омска до Воронежа.

Первый фестиваль состоялся в 2018 году. На сцене Театра юного зрителя представили свои спектакли Московский драматический театр «У Никитских ворот», Театр эстрады им. Аркадия Райкина, Московский Губернский театр, Молодежный театр на Фонтанке, Российский академический молодежный театр, МХАТ им. М. Горького.

Всероссийский театральный фестиваль «РозовФест» попадает в ряд с такими крупнейшими театральными «именными» фестивалями, как «Пять вечеров» им. А. Володина, Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова и фестиваль «Родниковое слово», носящий имя Федора Абрамова.

Ранее сообщалось, артистка Театра драмы Карелии Елена Бычкова получила премию «Фигаро».