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Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» отправится на фестиваль к Сергею Безрукову

Новости. Культура
16:41, 22 Апреля 2021
фото: Театр драмы РК «Творческая мастерская»
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Спектакль «ТМ» «Матренин двор» примет участие в III Летнем фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского» в Москве.

Актеры «ТМ» Людмила и Валерий Баулины покажут спектакль «Матренин двор» «на III Летнем фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского», который пройдет со 2 по 6 июня в Москве. Организаторы фестиваля выступают Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков, рассказали в Театре драмы Карелии.

Основная идея фестиваля — собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его учение значимы для современного театра.

Напомним, создатели спектакля «Матренин двор» по новелле Александра Солженицына — народная артистка Карелии Людмила Баулина, заслуженный артист Карелии Валерий Баулин и заслуженный работник культуры, руководителю «ТМ» и режиссер спектакля Александр Побережный-Береговский — получили премию в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Ранее «Матренин двор» высоко оценила и петрозаводская публика, и московские театральные эксперты: в феврале 2020 года спектакль побывал на гастролях в Москве в Доме Русского зарубежья им. А. Солженицына по приглашению вдовы писателя Натальи Дмитриевны Солженицыной.

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