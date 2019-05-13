Театр кукол Карелии покажет спектакль на международных фестивалях

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Фестивали пройдут в Воронеже и в Санкт-Петербурге, сообщили в Минкультуры Карелии.
19 мая труппа театра со спектаклем "Сад" отправится в "фестивальный тур".
Спектакль "Сад" по пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад" за десять месяцев своего существования получил широкий резонанс в театральном сообществе, стал признанным событием российской театральной жизни и самым востребованным спектаклем Театра кукол Карелии.
21 мая состоится показ спектакля на I Международном фестивале театров кукол "Формат Вольховского" на сцене Воронежского театра кукол "Шут". Сразу из Воронежа артисты театра поедут в Санкт-Петербург, чтобы 27 мая показать спектакль на ХХ Международном театральном фестивале "Радуга" на сцене Театра Юных зрителей им. А.А. Брянцева.
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