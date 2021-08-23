Технопарк «Кванториум» за 22 млн рублей откроют в школе в Петрозаводске

На базе школы №2 создается детский технопарк «Кванториум», сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По словам мэра города, современное оборудование, которое поступило на нацпроекту «Образование» в школу на Кукковке будет использоваться на уроках в кабинетах биологии, химии, информатики, физики и поможет школьникам в профильном изучении предметов. Для начального звена с помощью новой техники планируется проводить фестивали науки, мастер-классы и тематические занятия. Технопарк призван развивать естественнонаучную и техническую грамотность школьников, а также совершенствовать практическую подготовку по информатике, физике, химии, биологии и другим предметам.

Общий объем федеральных средств, направленных на создание «Кванториума» — 22 млн рублей. Большая часть оборудования для четырех кабинетов поступит в ближайшие дни, но уже сейчас видно, что скучать ученикам кукковских школ не придется — заниматься здесь смогут ребята со всего района, сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети.