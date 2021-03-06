Телевидение отключат в Петрозаводске на следующей неделе

На следующей неделе в карельской столице временно приостановят телерадиовещание.

Отключение вызвано плановыми работами по модернизации оборудования, информирует пресс-центр петрозаводской мэрии со ссылкой на филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия".

Сообщается, что перерыв вещания на объектах телерадиосети будет кратковременным.

"Ночью с 10 на 11 марта (с 1.00 до 5.00) возможно отключение цифровых пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2. Приостановка сигнала вызвана работами по модернизации оборудования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению.