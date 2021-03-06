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Телевидение отключат в Петрозаводске на следующей неделе

Новости. Общество
11:06, 07 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов
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На следующей неделе в карельской столице временно приостановят телерадиовещание.

Отключение вызвано плановыми работами по модернизации оборудования, информирует пресс-центр петрозаводской мэрии со ссылкой на филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия".

Сообщается, что перерыв вещания на объектах телерадиосети будет кратковременным.

"Ночью с 10 на 11 марта (с 1.00 до 5.00) возможно отключение цифровых пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2. Приостановка сигнала вызвана работами по модернизации оборудования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению.

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Комментарии

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Саныч
2021-03-07 12:42:49
Вырубите нафик зомбоящик.
бюджет
2021-03-07 12:38:27
Главное вышку не отключайте, пока ночи темные.
Off
2021-03-07 11:47:21
Опасно . Народ начнет "ломать " без теленаркотика . Так можно и бунт спровоцировать ))
Вася
2021-03-07 11:32:29
Предвыборные "заботы",
Гость
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