Тело пенсионера нашли на пепелище в Карелии

На пожаре в Карелии обнаружили труп, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, в 1.18 сгорел частный дом в Медвежьегорске на ул. Победы. В 2.13 пожар ликвидирован.



В результате пожара дом выгорел изнутри, рухнула крыша и чердачное перекрытие.



В доме находился мужчина-пенсионер, владелец жилья. При разборе места пожара было обнаружено тело владельца дома, сообщили в паблике "ОПС Медгора". В МЧС Карелии информацию о трупе подтвердили.