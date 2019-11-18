Тело пенсионера нашли на пепелище в Карелии

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На пожаре в Карелии обнаружили труп, сообщили в МЧС Карелии.
Напомним, в 1.18 сгорел частный дом в Медвежьегорске на ул. Победы. В 2.13 пожар ликвидирован.
В результате пожара дом выгорел изнутри, рухнула крыша и чердачное перекрытие.
В доме находился мужчина-пенсионер, владелец жилья. При разборе места пожара было обнаружено тело владельца дома, сообщили в паблике "ОПС Медгора". В МЧС Карелии информацию о трупе подтвердили.
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