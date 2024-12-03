Тело погибшей женщины нашли в Соломенном

Совместно с судебно-медицинским экспертом следователь провел осмотр.
В Петрозаводске проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела ранее пропавшей женщины
Следователи Петрозаводска организовали проверку по факту обнаружения тела 45-летней женщины на берегу Онежского озера, сообщили в Следкоме Карелии.
Днем 3 декабря 2024 года местный житель в районе «Соломенное» в акватории озера Онего обнаружил погибшую женщину.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При участии родственников личность женщины установили. Ранее в СМИ распространялась информация о ее безвестном исчезновении.
Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр.
Как подчеркнули в источнике, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружили. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее поисковики сообщили о судьбе бесследно пропавшей в столице Карелии женщины.
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