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Тело уроженца Карелии нашли в сгоревшем доме в Ленинградской области

Новости. Происшествия
10:45, 28 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Администрация Тихвинского района"
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Уроженец Медвежьегорского района погиб на пожаре в поселке Березовик.

Как пишет 47news, тихвинские полицейские установили данные сгоревшего в доме на улице Подгаецкого в поселке Березовик. Им оказался 48-летний уроженец села Лобское Медвежьегорского района Карелии.

Дом на 14 квартир загорелся вечером 24 сентября. Пламя удалось локализовать на площади 540 квадратных метров. Из здания во время происшествия вывели 25 человек. Жильцы рассказали 47news, как выбирались из объятых пламенем квартир. Позже под завалами нашли обгоревшие останки. Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее пожилой житель Карелии сгорел вместе с хозпостройкой в поселке Салми.

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