ТЕМА НЕДЕЛИ: "Грозит это тем, что погибнет весь поселок"

Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода – градообразующего предприятия поселка Надвоицы в Сегежском районе Карелии – стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.

Эксперты уже предрекли смерть населенному пункту, который и так находится в сложном положении.

"Мое мнение, что грозит это тем, что погибнет весь поселок, его население состарится и если не будет активности со стороны карельского правительства, не будет найден общий язык с богатыми алюминщиками, то консервация приведет к тому, что хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть, как Онежский тракторный завод", - считает главный научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Анатолий Шишкин.

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