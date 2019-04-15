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Новости. Политика
12:10, 15 Апреля 2019
фото: © Петр Сивков/ТАСС

"Теперь мы знаем, что комический актёр может "не по приколу" превратиться в президента"

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Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины – политолог Олег Реут о выборах в Украине.

Ровно через неделю – утром 22 апреля – мы узнаем, кто станет президентом Украины. Это действительно интересно. И меня по-настоящему увлекает происходящее на общенациональных выборах в соседней стране. В современной Украине никогда не был. И мне всё равно, кто победит – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Мне абсолютно параллелен исход, но я внимательно слежу за кампанией. Подписался на телеграм-каналы штабов основных кандидатов. Сравниваю результаты социологических исследований. Внимательно читаю политическую публицистику и отчёты международных электоральных наблюдателей.

А ещё краем глаза обращаю внимание на то, как российская телевизионная пропаганда подробно освещает выборы украинского президента на фоне почти полного отсутствия новостей о политике российской. И это при том, что отечественная политика бьёт через край. "По собственному желанию" пачками уходят губернаторы, президент через минуту уже назначает врио. Как в калейдоскопе, меняются министры, председатели региональных заксов и мэры, руководители партийных отделений. Выстраиваются новые коалиции. Перераспределяются ресурсы. Всё это, однако, полностью находится за пределами публичной политики.

А вот происходящее в Украине заставляет нас переживать за политиков соседнего государства. Теперь мы знаем, что комический актёр может "не по приколу" превратиться в популярного президента, а глава Незалежной, которого телевидение выставляло с самых одиозных сторон, не боится дебатов, в отличие от победителя российских выборов-2018 (2012, 2008, 2004, 2000).

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Жорж
2019-04-15 13:13:58
У нас пока лидер ласты не склеет , другой лидер не появится по определению .
zanoza
2019-04-15 12:39:17
Это очевидно, что события на Украине, преподносимые нам во всех ракурсах всевозможными СМИ, это отвлекающий маневр от проблем в России.
однозначно
2019-04-15 12:22:35
Очередное пустозвонство от Реута.
Беня
2019-04-15 12:34:36
однозначно, не пустозвонство, а донг-рид. Если вы не в состоянии прочесть больше трех абзацев, то вы... ладно, не будем переходить на личности, шо так распространено у нас в отечестве...
ЗЫ: но резанем таки правду-матку: я ровно такой же идиёт :)
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