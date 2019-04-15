"Теперь мы знаем, что комический актёр может "не по приколу" превратиться в президента"

Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины – политолог Олег Реут о выборах в Украине.

Ровно через неделю – утром 22 апреля – мы узнаем, кто станет президентом Украины. Это действительно интересно. И меня по-настоящему увлекает происходящее на общенациональных выборах в соседней стране. В современной Украине никогда не был. И мне всё равно, кто победит – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Мне абсолютно параллелен исход, но я внимательно слежу за кампанией. Подписался на телеграм-каналы штабов основных кандидатов. Сравниваю результаты социологических исследований. Внимательно читаю политическую публицистику и отчёты международных электоральных наблюдателей.

А ещё краем глаза обращаю внимание на то, как российская телевизионная пропаганда подробно освещает выборы украинского президента на фоне почти полного отсутствия новостей о политике российской. И это при том, что отечественная политика бьёт через край. "По собственному желанию" пачками уходят губернаторы, президент через минуту уже назначает врио. Как в калейдоскопе, меняются министры, председатели региональных заксов и мэры, руководители партийных отделений. Выстраиваются новые коалиции. Перераспределяются ресурсы. Всё это, однако, полностью находится за пределами публичной политики.

А вот происходящее в Украине заставляет нас переживать за политиков соседнего государства. Теперь мы знаем, что комический актёр может "не по приколу" превратиться в популярного президента, а глава Незалежной, которого телевидение выставляло с самых одиозных сторон, не боится дебатов, в отличие от победителя российских выборов-2018 (2012, 2008, 2004, 2000).

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