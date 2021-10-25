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Тепло и горячая вода вернулись в дома жителей райцентра Карелии после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
18:20, 25 Октября 2021
фото: © shutterstock.com

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В Сегеже по требованию прокурора восстановлена подача отопления и горячего водоснабжения в 15 многоквартирных домов.

По сообщению прокуратуры Карелии, в сентябре надзорное ведомство, проводя мониторинг ситуации в сфере предоставления коммунальных услуг в Сегеже, установило, что в результате аварий на тепловых сетях без отопления и горячего водоснабжения остались более 15 многоквартирных домов.

Прокуратура района внесло руководителю теплоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Теплоснабжающая организация задействовала дополнительные силы в ликвидации аварий, снабжение населения коммунальными услугами было восстановлено.

Ранее директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды.

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Комментарии

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Кир
2021-10-25 18:56:28
Не надо. Без прокуратуры дела делаются.
Изя
2021-10-25 19:21:58
Кир, и я так думаю , без них всё сделали )))
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