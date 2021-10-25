Тепло и горячая вода вернулись в дома жителей райцентра Карелии после вмешательства прокуратуры

В Сегеже по требованию прокурора восстановлена подача отопления и горячего водоснабжения в 15 многоквартирных домов.

По сообщению прокуратуры Карелии, в сентябре надзорное ведомство, проводя мониторинг ситуации в сфере предоставления коммунальных услуг в Сегеже, установило, что в результате аварий на тепловых сетях без отопления и горячего водоснабжения остались более 15 многоквартирных домов.

Прокуратура района внесло руководителю теплоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Теплоснабжающая организация задействовала дополнительные силы в ликвидации аварий, снабжение населения коммунальными услугами было восстановлено.

Ранее директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды.