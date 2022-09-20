Тепло вернулось в детский сад в Петрозаводске

В детском саду на Ключевой восстановили теплоснабжение.

В МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Петрозаводска сообщили, что в детском саду № 35 «Кораблик» было восстановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Напомним, тепло и горячая вода сегодня утром были отключены из-за аварии в детском саду на улице Сусанина в Петрозаводске.