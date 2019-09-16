Территориальная схема обращения с отходами в Карелии будет утверждена до конца 2019 года

В Карелии завершилось общественное обсуждение новой схемы обращения с отходами, сообщили в правительстве Карелии.

На втором этапе дискуссии Минприроды получило около 20 обращений, их обещают учесть в окончательной редакции документа.

15 сентября завершился финальный этап публичного обсуждения новой территориальной схемы обращения с отходами в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

В его рамках ведомство получило около 20 обращений по редакции документа, отредактированного с учетом ранее поступивших предложений жителей Карелии. По доработанной модели обращения с отходами каждый житель республики сможет сортировать мусор по двухкомпонентному принципу (пищевые отходы отдельно от всего остального).

Экотехнопарк, строительство которого запланировано в шести километрах от станции Орзега, будет принимать отходы в современный мусоросортировочный комплекс. На этом предприятии начнется автоматическая обработка двух потоков мусора (органического и неорганического), направленных с 14 мусороперегрузочных станций Карелии. Такие станции будут построены в районах республики на местах уже существующих мусорных свалок. Накопленные ранее отходы также пойдут в переработку.

В экотехнопарке мусор будет расходиться на два потока. Первый поток отходов (пищевые отходы) будет в специальных капсулах при помощи технологии Hardferm преобразовываться в биогрунт, используемый для рекультивации действующих мусорных полигонов, и биогаз, который республика сможет как использовать, так реализовывать.

Второй поток отходов (непищевые отходы) в мусоросортировочном комплексе будет расходиться на линии по переработке крупногабаритного мусора, пластика, стекла, резины, бумаги и картона, отходов электроники и металлов для переработки и получения продуктов вторичного использования.

Поступившие на втором этапе обращения касались тарифного урегулирования, целесообразности строительства единственного завода в Орзеге и уточнения месторасположения контейнерных площадок. Все обращения Минприроды обещает рассмотреть, замечания направить исполнителю схемы для доработки.

В ближайшую неделю ведомство будет заниматься приемкой выполненных работ по государственному контракту, затем начнется работа по подготовке соответствующих нормативных документов по утверждению схемы. До конца 2019 года территориальная схема обращения с отходами будет утверждена.