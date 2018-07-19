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Новости. Общество
08:30, 19 Июля 2018

Территорию на Древлянке, где шла незаконная торговля, оградят бетонными блоками

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В Петрозаводске власти установят барьеры на новом газоне на Древлянке, где раньше велась несанкционированная торговля, сообщает мэрия.

Как обещают в администрации, бетонные ограждения для предотвращения проезда автомобилей будут в ближайшее время установлены в районе обновленных зеленых площадок, планировка которых продолжается в районе дома №25 по Лососинскому шоссе.

В среду подрядчик сформировал поверхность искусственных лужаек из слоя плодородной земли.

Ранее сообщалось, что газоны вдоль пешеходной дорожки в районе дома №25 по Лососинскому шоссе были освобождены от незаконно установленных приспособлений для ведения торговли. В субботу и воскресенье было высажено около 200 кустов спиреи. Общая длина живой изгороди составила порядка 100 метров.

После очевидцы в соцсетях писали, что саженцы засохли.

"Во вторник и среду выполнен полив новых саженцев. Как отмечают специалисты управления благоустройства и экологии, в связи с тем, что пересадка кустов произведена в летнее время, возможно их незначительное первоначальное усыхание, после чего растения быстро восстановятся, поскольку спирея – весьма неприхотливый вид зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-19 10:29:57
Нельзя останавливаться! Мешки с песком и армейские подразделения! Желательна конечно поддержка с воздуха, но для Су-35 маловата мишень, а вертолетов мало. Вдруг губернатора катать, а он занят.
Кирюха непутёвый
2018-07-19 09:44:07
А цветы и кусты кто поливать будет, Мирошник ?
Os
2018-07-19 09:00:25
Лучше б там переход облагородили. На Чапаева больше месяца обломки снесенного дома лежат, и ничего мэрия не делает, не облагораживает территорию.
Гражданин
2018-07-19 08:44:29
Блоки - отличные прилавки, оттащим, товар на руках принесем.
Гость
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