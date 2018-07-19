Территорию на Древлянке, где шла незаконная торговля, оградят бетонными блоками

В Петрозаводске власти установят барьеры на новом газоне на Древлянке, где раньше велась несанкционированная торговля, сообщает мэрия.

Как обещают в администрации, бетонные ограждения для предотвращения проезда автомобилей будут в ближайшее время установлены в районе обновленных зеленых площадок, планировка которых продолжается в районе дома №25 по Лососинскому шоссе.

В среду подрядчик сформировал поверхность искусственных лужаек из слоя плодородной земли.

Ранее сообщалось, что газоны вдоль пешеходной дорожки в районе дома №25 по Лососинскому шоссе были освобождены от незаконно установленных приспособлений для ведения торговли. В субботу и воскресенье было высажено около 200 кустов спиреи. Общая длина живой изгороди составила порядка 100 метров.

После очевидцы в соцсетях писали, что саженцы засохли.

"Во вторник и среду выполнен полив новых саженцев. Как отмечают специалисты управления благоустройства и экологии, в связи с тем, что пересадка кустов произведена в летнее время, возможно их незначительное первоначальное усыхание, после чего растения быстро восстановятся, поскольку спирея – весьма неприхотливый вид зеленых насаждений", - говорится в сообщении.