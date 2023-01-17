«Terveh tulgua» и бабушкины пироги: глава Карелии напомнил о родном языке

Артур Парфенчиков рассказал о богатстве Карелии в Международный день родного языка.

«„Добро пожаловать!“ на родном языке звучит теплее. Знаете, как это будет по-карельски? Terveh tulgua», — так обратился к своим подписчикам руководитель Карелии Артур Парфенчиков.

Глава республики напомнил, что сегодня, 21 февраля — отмечается Международный день родного языка.

«На родном языке это больше чем просто слова. В них и птичья трель, и прохлада озёр, и безмолвие скал, запах леса и луговых трав. Это целый мир! И милые сердцу воспоминания — сказки, песни, бабушкины пироги», — написал Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, Карелия объединила на своей земле более 130 народов с их уникальными традициями, историей и культурой.

«И в этом многоголосии — наше богатство. Будем его беречь», — подытожил Артур Парфенчиков.