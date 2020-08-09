Тир и спорткомплекс могут появиться на лыжной трассе "Фонтаны" в Петрозаводске

Стартовую зону у "Фонтанов" планируют благоустроить, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В перспективе в стартовой зоне должен появиться современный спортивный комплекс под открытым небом. На месте планируют обустроить туристическую тропу, поставить тренажёры и оборудование для сдачи нормативов ГТО, а также пневматический тир.

Уже на этой неделе на въезде, возле стартовой поляны, планируется начать обустройство автомобильной стоянки. Площадку расчистили ещё прошлой зимой. Посетителям больше не придётся оставлять свой транспорт на обочинах близлежащих магистралей.

"Здесь появится около 400 парковочных мест, так что на дороге между Кукковкой и Древлянкой автомобилей больше стоять не будет, все разместятся у стартовой поляны "Фонтанов", – отметил руководителем дирекции спортивных сооружений Василий Филин.

На первом этапе создания парковки – часть её заасфальтируют, часть временно засыпят песчано-гравийной смесью либо щебнем. Осенью стоянку оборудуют видеонаблюдением. Также в ближайшее время на трассе проведут высокоростной интернет. Wi-Fi в стартовой зоне появится уже к предстоящему сезону. Кроме того, на лыжной дистанции запланированы дренажные работы.