Точку продажи суррогатного алкоголя накрыла полиция на севере Карелии

Суд назначил виновной, продававшей спиртное на дому, штраф, а алкогольную продукцию постановил уничтожить, сообщили в УФССП Карелии.

Жительница Беломорского района на дому организовала продажу спиртосодержащей жидкости на основе этилового спирта. Факт розничной продажи зафиксировал участковый, который передал материалы в суд.

Мировой судья, в свою очередь, признал женщину виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции. Самопальный алкоголь полиция передала в АО «Росспиртпром» для уничтожения.

Исполнительное производство о взыскании штрафа было открыто в местном отделении судебных приставов. Беломорчанка не стала усугублять свое положение и сразу оплатила всю сумму штрафа.

Напомним, трое выживших после употребления суррогатного алкоголя граждан Беларуси выписались из больницы — пятеро их коллег ранее скончались.