Толчок в спину на дискотеке в Карелии закончился разбитой головой и судом

Житель Сегежи обвиняется в совершении преступления против личности, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники сегежской больницы обратились в местное отделение полиции — к ним поступил 27-летний горожанин с переломом лицевых костей. Мужчина объяснил, что травмы — результат драки в одном из баров города.

Как выяснилось, на танцплощадке потерпевшего толкнул проходивший мимо мужчина. В ответ сегежанин хлопнул обидчика по спине. Завязался конфликт, который продолжился на улице. Там потерпевший и получил удар по лицу, оказавшийся роковым.

Сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого — 24-летнего местного жителя. Тот сознался во всем, но уточнил, что драку его спровоцировали оскорбления и брань со стороны потерпевшего.

В ходе следствия стороны договорились о выплате, и обвиняемый передал потерпевшему 200 тысяч рублей.

Поскольку был нанесен тяжкий вред здоровью, мужчине предстоит ответить перед законом. Максимальный срок, который ему угрожает — до 8 лет лишения свободы.