Томограф, на который рухнул потолок в ковид-центре Карелии, ввели в эксплуатацию

В Госпитале для ветеранов войн сегодня начал работать новый спиральный компьютерный томограф, сообщили в правительстве республики.

В кабинете томографической диагностики Госпиталя для ветеранов войн завершен ремонт потолка. Томограф протестирован, специалисты прошли обучение. КТ-исследования у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с уже диагностированным коронавирусом будут проводиться в круглосуточном режиме, отметили в правительстве Карелии.

Напомним, 24-25 октября в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок. Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф.



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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков подтвердил информацию о произошедшем, он рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил Охлопков.

Московские инженеры, осмотревшие томограф, сообщили, что дорогостящий аппарат, не пострадал.