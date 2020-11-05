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Томограф, на который рухнул потолок в ковид-центре Карелии, ввели в эксплуатацию

Новости. Общество
12:59, 05 Ноября 2020
фото: © Минздрав Карелии
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В Госпитале для ветеранов войн сегодня начал работать новый спиральный компьютерный томограф, сообщили в правительстве республики.

В кабинете томографической диагностики Госпиталя для ветеранов войн завершен ремонт потолка. Томограф протестирован, специалисты прошли обучение. КТ-исследования у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с уже диагностированным коронавирусом будут проводиться в круглосуточном режиме, отметили в правительстве Карелии. 

Напомним, 24-25 октября в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок. Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф.


© скриншот с видео читателя

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков подтвердил информацию о произошедшем, он рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил Охлопков.

Московские инженеры, осмотревшие томограф, сообщили, что дорогостящий аппарат, не пострадал.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-05 13:43:17
Ну а как потолок, его тоже ввели в эксплуатацию, теперь не рухнет на томограф?
протестанутый
2020-11-05 13:29:45
Вечнонедовольные этим очень вечнонедовольны. Щас начнут истерить.
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