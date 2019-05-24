Торговавшего в Финляндии наркотиками жителя Карелии дважды поймали на границе

Уже судимый за незаконное пересечение границы мужчина вновь пытался попасть в Финляндию в поисках лучшей жизни, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

20 мая в пограничной зоне Сортавальского района задержаны двое жителей Карелии.

В ходе опроса одного из задержанных установлено, что он пытался попасть в Финляндию в поисках лучших условий жизни. Но осуществить противоправный замысел ему не удалось.

Примечательно, что мужчина совершил уже вторую попытку нарушения границы. В 2018 году решением суда он был выдворен с территории Финляндии из-за торговли наркотиками. Въезд на территорию Финляндии ему был закрыт пожизненно.

В начале года он был задержан при попытке попасть в Финляндию. Он был задержан карельскими пограничниками и привлечен к уголовной ответственности – штраф 30 тысяч рублей.