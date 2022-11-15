Торговец контрафактным коньяком, из-за которого умерла женщина в Карелии, отделался штрафом

Суд вынес приговор продавцу смертельно опасного контрафактного алкоголя, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года 38-летний мужчина купил в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на продажу в Карелии спиртосодержащую жидкость в пластиковых пятилитровых канистрах.

В Кондопоге торговец под видом заводского коньяка продал жидкость покупателю. Через некоторое время, выпив опасный напиток, скончалась 36-летняя женщина, отравившись метиловым спиртом (метанолом).

В результате Кондопожский городской суд признал 38-летнего мужчину виновным в незаконной перевозке и продаже опасного алкоголя, ставшего причиной смерти человека, и назначил в качестве наказания подсудимому штраф.

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