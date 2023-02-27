Торговца контрафактом в городе бумажников Карелии оштрафовали на 2,3 млн рублей

Житель Кондопоги торговал в гараже контрафактными сигаретами и спиртными напитками.

Кондопожский суд признал 54-летнего местного жителя виновным в незаконном обороте немаркированной табачной и алкогольной продукции, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что кондопожанан продает контрафактные сигареты и спиртные напитки в своем гаражном боксе. В ходе следственно-оперативных мероприятий, которые проходили весной 2021 года при содействии коллег из УФСБ России по Республике Карелия, было изъято свыше 1700 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также более 46 500 пачек табачных изделий. Общая стоимость фальсификата превысила 3,6 млн рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2,3 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, таможенники Карелии изъяли из оборота более 50 тысяч пачек контрафактных сигарет.