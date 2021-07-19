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Торговые компании предупредили об угрозе пустых полок в магазинах из-за новых запретов

Новости. Общество
16:10, 20 Июля 2021
фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Реализация законопроекта Минприроды о запрете реализовывать товары, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов, может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — сообщается в обращении руководителей АКОРТ и АКИТ к Минприроды.

Законопроект предусматривает ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.

В АКОРТ входят крупные торговые сети, в том числе «Магнит», X5 Group, «Лента», а в АКИТ -  Wildberries, «Утконос» и Ozon.

Что ответили в министерстве, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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врунофф
2021-07-20 16:26:33
Испугали пенсов голым ёжиком. У них пенсия в тележку не вмещается. Сами предложат и на дом привезут.
кир
2021-07-20 17:19:41
врунофф, вот именно. :)
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