Торговые компании предупредили об угрозе пустых полок в магазинах из-за новых запретов

Реализация законопроекта Минприроды о запрете реализовывать товары, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов, может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — сообщается в обращении руководителей АКОРТ и АКИТ к Минприроды. Законопроект предусматривает ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.



В АКОРТ входят крупные торговые сети, в том числе «Магнит», X5 Group, «Лента», а в АКИТ - Wildberries, «Утконос» и Ozon. Что ответили в министерстве, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».