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Торговые центры в Петрозаводске опустели из-за коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
15:24, 28 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Торговые центры столицы Карелии закрывают свои отделы после запрета на ведение торговой деятельности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения в Карелии распространения коронавируса.

В частности, Парфенчиков заявил, что с 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки". Будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки.

В торговых центрах Петрозаводска продавцы сворачивают свою деятельность.

Ранее сообщалось, что кафе в Петрозаводске закрываются на карантин из-за коронавируса

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Комментарии

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David
2020-03-28 17:17:16
Они опустили из-за чиновников- паникеров! Их же ни кто не выбирал!
Гость
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