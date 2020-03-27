Торговые центры в Петрозаводске опустели из-за коронавируса (ФОТО)

Торговые центры столицы Карелии закрывают свои отделы после запрета на ведение торговой деятельности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения в Карелии распространения коронавируса.

В частности, Парфенчиков заявил, что с 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки". Будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки.

В торговых центрах Петрозаводска продавцы сворачивают свою деятельность.

Ранее сообщалось, что кафе в Петрозаводске закрываются на карантин из-за коронавируса