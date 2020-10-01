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Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня

Новости. Общество
07:15, 02 Октября 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Музей, созданный в Беломорске к 100-летнему юбилею Карелии, закрыли для посетителей.

В минувший четверг вечером в паблике Музея Карельского фронта появилось сообщение о том, что со 2 октября учреждение временно закрывается по техническим причинам.

"О возобновлении работы в обычном графике будет сообщено дополнительно", - написали в паблике.

Но через некоторое время данная информация исчезла с официальной страницы музея в соцсетях. Пост о закрытии учреждения, с помпой открытого главой республики Карелии, замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым, заместителем министра культуры России Ольги Яриловой 30 сентября, был изменен.

"С 2 октября 2020 Музей переходит в режим индивидуального графика открытых дверей. Информацию о проведении дней открытых дверей смотрите на странице группы", - говорится в отредактированном сообщении.

Как сообщил источник "Столицы на Онего", здание музея 1930 года постройки, где в годы Великой Отечественной войны находился Штаб Карельского фронта, до сих пор не сдано в эксплуатацию. Минстрой республики и Управление капитального строительства продолжают заниматься решением этого вопроса.

Кроме того, сигнализация в здании музея не работает, система видеонаблюдения здесь не установлена, что является большой проблемой для сохранности экспозиции с военными артефактами, включая оружие.

"Столица на Онего" обратится к представителям правительства Карелии за официальным комментарием, но уже сегодня понятно, что музей не сможет открыть свои двери для посетителей в ближайшие дни.

Напомним, Музей Карельского фронта создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Сроки сдачи объека переносились несколько раз. 30 сентября музей был официально открыт, а 1 пригласил всех желающих на День открытых дверей.

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