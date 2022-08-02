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Товарный поезд сбил женщину в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:54, 03 Августа 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Петрозаводчанка получила травмы при переходе через железнодорожные пути.

Инцидент произошел 1 августа. В приемный покой Больницы скорой медицинской помощи была доставлена петрозаводчанка, получившая травмы при переходе через железнодорожные пути. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«При экстренном торможении товарный состав задел женщину, она получила травмы. В БСМП пациентку осмотрела мультидисциплинарная бригада, проведены необходимые исследования. Сейчас женщина лечится в травматологическом отделении БСМП, состояние пациентки стабильное», — пишет глава Минздрава.

Ранее сообщалось, в Карелии одиннадцатилетний мальчик попал под поезд.

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