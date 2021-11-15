Товаровед в Петрозаводске обсчитала ломбард на полмиллиона рублей

Суд приговорил к условному сроку местную жительницу, промышлявшую на работе мошенничеством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жительницы города, виновной в мошенничестве.

Как было установлено в ходе следствия, с марта по июль 2020 года подсудимая, работая товароведом ООО «Ломбард просто» и принимая в залог имущество от клиентов, искажала сведения в залоговых билетах и договорах потребительского кредита. Таким образом она сумела лишить организацию более 500 тысяч рублей.

Суд назначил экс-товароведу условный срок в виде 3,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, виновная должна будет возместить материальный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.