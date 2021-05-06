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Трансляция карельского онлайн-шествия «Бессмертного полка» пройдет на телеканале «САМПО ТВ 360»

Новости. Общество
15:01, 07 Мая 2021
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В этом году всероссийская акция «Бессмертный полк» вновь будет проходить в режиме онлайн.

Новшеством 2021 года станет единовременное проведение всех онлайн-шествий - 9 мая с 15.00. Они будут транслироваться на сайте проекта по ссылке: https://2021.polkrf.ru/.

Сетка общей трансляции «Бессмертного полка» составлена таким образом, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу.

Впервые участие в трансляции впервые примут региональные телеканалы. В Карелии в прямом эфире онлайн-шествие покажет телеканал «САМПО ТВ 360», вещающий во всех без исключения кабельных и IPTV сетях на 21-й кнопке.

Число заявок на участие в виртуальном народном параде растет с каждым днем. И хотя регистрация на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершилась сегодня в 10 часов утра, по многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие через приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники , а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12:00 9 мая.

 

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