Транспортная полиция приглашает выпускников из Карелии в институт

Петрозаводский отдел транспортной полиции приглашает выпускников 11 классов для поступления в Белгородский юридический институт МВД России.

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина осуществляет набор абитуриентов по специальности: правоохранительная деятельность, специализация административная деятельность и оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Обучение проходит по очной форме.

В наборе могут принять участие лица из любого региона Российской Федерации, имеющие полное среднее или среднее профессиональное образование и по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья способные служить в полиции.

По вопросам поступления обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Железнодорожная, 4 или по телефонам: 8 (8142) 79-38-93, 8 (8142) 79-38-06.