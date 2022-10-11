Транспортный коллапс вновь наступил поздним вечером в центре Петрозаводска (ФОТО)

Ожидание поезда «Ласточка» в очередной раз стало испытанием для встречающих автомобилистов.

Поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск прибыл по расписанию, но на площади Гагарина, где расположен железнодорожный вокзал карельской столицы, вновь воцарилась сумятица и столпотворение.

Читатель «Столицы, а Онего» прислал в редакцию фото площади, запруженной автомобилями.

По словам очевидца, машины людей, встречающих поезд, «стоят в четыре ряда». Мест для парковки катастрофически не хватает, а последние троллейбусы идут в депо — маршруты у них заканчиваются как раз перед приходом «Ласточки».

Ранее петрозаводские водители уже жаловались на неудобства перед приходом поезда. Автомобилям встречающих негде встать на площади, а общественный транспорт к этому времени практически не ходит.