Транспортный коллапс вновь наступил поздним вечером в центре Петрозаводска (ФОТО)

Ожидание поезда «Ласточка» в очередной раз стало испытанием для встречающих автомобилистов.
Поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск прибыл по расписанию, но на площади Гагарина, где расположен железнодорожный вокзал карельской столицы, вновь воцарилась сумятица и столпотворение.
Читатель «Столицы, а Онего» прислал в редакцию фото площади, запруженной автомобилями.
По словам очевидца, машины людей, встречающих поезд, «стоят в четыре ряда». Мест для парковки катастрофически не хватает, а последние троллейбусы идут в депо — маршруты у них заканчиваются как раз перед приходом «Ласточки».
Ранее петрозаводские водители уже жаловались на неудобства перед приходом поезда. Автомобилям встречающих негде встать на площади, а общественный транспорт к этому времени практически не ходит.
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