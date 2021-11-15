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Трасса «Кола» на севере Карелии погрузится во тьму из-за перебоев в освещении

Новости. Общество
16:45, 03 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Возможны временные перебои в освещении участка трассы «Кола» в Беломорском районе.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, с 3 по 8 декабря на участке с 796 по 797 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в поселке Пушной может наблюдаться нестабильная работа системы наружного освещения. Возможные перебои связаны с выполнением профилактических мероприятий.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении по этому участку.

Ранее сообщалось, освещение и велодорожка появятся на трассе от Деревянного до Петрозаводска.

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