Трасса «Кола» на севере Карелии погрузится во тьму из-за перебоев в освещении

Возможны временные перебои в освещении участка трассы «Кола» в Беломорском районе.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, с 3 по 8 декабря на участке с 796 по 797 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в поселке Пушной может наблюдаться нестабильная работа системы наружного освещения. Возможные перебои связаны с выполнением профилактических мероприятий.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении по этому участку.

Ранее сообщалось, освещение и велодорожка появятся на трассе от Деревянного до Петрозаводска.